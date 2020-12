Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Toyota-Diebstahl nach wenigen Metern gescheitert

Pasewalk (ots)

In Pasewalk sind ein oder mehrere Tatverdächtige gestern in den frühen Morgenstunden am Diebstahl eines neuen Toyota Hilux (Baujahr 2020) gescheitert. Der oder die Täter hatten nach derzeitigen Kenntnissen den Pick-up zunächst von einer Auffahrt auf die Rosa-Luxemburg-Straße geschoben. Dort sollte das Fahrzeug wahrscheinlich durch Manipulation an der Elektronik zum Start gebracht werden. Das misslang jedoch.

Am Morgen fand der Fahrer den Toyota schließlich im genannten Bereich und rief die Polizei. Am Auto ist durch den versuchten Diebstahl ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden.

Wir suchen nun Zeugen, die gestern, am Montag, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße gesehen haben, zum Beispiel Personen, die ein Auto geschoben haben oder womöglich auch gesehen haben, dass sich Personen an dem Toyota Hilux mit WES-Kennzeichen auf der Straße zu schaffen gemacht haben.

Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 / 2200, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

