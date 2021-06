Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann" - Hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Der Vermisste konnte heute an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird zurückgenommen.

Hinweis für die Medien: Es wird darum gebeten, das Lichtbild des Mannes nicht weiter zu verwenden. Die Fahndung auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg wurde zurückgenommen.

oec

Ursprungsmeldung:

Am Montag, 21.06.2021, wurde ein in Behandlung befindlicher Patient der Universitätsklinik Freiburg als vermisst gemeldet. Der 56-Jährige habe um circa 1 Uhr ohne vorherige Absprache die Klinik verlassen. Es ist davon auszugehen, dass der Mann aufgrund seiner Medikation orientierungslos sein könnte. Möglicherweise ist er dehydriert und auf Hilfe angewiesen. Der Infusionsständer des Gesuchten konnte im Bereich einer Gaststätte am Friedrich-Ebert-Platz aufgefunden werden.

Lichtbilder des Mannes sind auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

[Link gelöscht, Fahndung beendet]

Beschreibung des Mannes: Circa 1,85 Meter groß, schlank, Glatze, möglicherweise mit dunkler Jogginghose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell