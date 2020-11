Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Kempener Feld/Baackeshof: Mann in Kleingartenanlage erstochen - Tatverdächtiger festgenommen

Am Montag (9. November 2020) ist ein Spaziergänger in der Kleingartenanlage Uhlenhorst von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Der 54-jährige Deutsche war zusammen mit seiner Frau gegen 16:30 Uhr in der Kleingartenanlage in der Nähe der Ottostraße nach einem Spaziergang auf dem Weg nach Hause, als er von einem Mann niedergeschlagen worden sein soll. Der Täter verließ daraufhin kurz den Tatort und soll dann zurückgekehrt sein, um mit einem Messer auf den noch am Boden liegenden Mann einzustechen. Zeugen riefen den Notruf. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen Verletzungen.

Die Polizei konnte am Tatort einen Verdächtigen festnehmen. Der 26-jährige Deutsche ist polizeilich bekannt. Die Motivlage ist bisher unklar; ob der Tat eine psychische Erkrankung des Täters zugrunde liegt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, der Festgenommene wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. (533)

