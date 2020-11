Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Jugendliche heben Gullideckel aus

KrefeldKrefeld (ots)

Am Samstag (7. November 2020) hat die Polizei dank einer Zeugin zwei Jungen ermittelt, die mehrere Gullideckel ausgehebelt haben.

Ob sie für die Taten im Zeitraum vom 18. September bis 15. Oktober 2020 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4739234) in Frage kommen, wird ermittelt.

Gegen 21 Uhr nahm eine aufmerksame Zeugin im Bereich des Bromeledonk lautstarke Geräusche wahr. Sie beobachtete zwei Jungen dabei, wie diese Gullideckel anhoben und in die Schächte warfen. Als sie die beiden ansprach, liefen sie in Richtung Am Dorfgraben weg.

Auf der Hauptstraße kontrollierten Polizeibeamte einen 13- und einen 14-jährigen Deutschen. Sie wurden nach der Feststellung ihrer Personalien in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben. (532)

