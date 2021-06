Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auffahrunfall - Junge leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Overhagener Straße wurde am Montag (14. Juni), gegen 7.55 Uhr, ein 8-jähriger Junge leicht verletzt. Zuvor befuhr eine 34-jährige Autofahrerin aus Lippstadt mit dem Jungen die Overhagener Straße in Richtung Overhagen. Als sie verkehrsbedingt an der Ampelanlage in Höhe der "Von-Hoerde-Straße" anhalten musste, bemerkte dies eine hinter ihr fahrende 24-jährige Frau aus Geseke mit ihrem Wagen zu spät und fuhr ihr auf. Durch den Aufprall wurde der Junge leicht verletzt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 4.000 Euro ein. (reh)

