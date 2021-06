Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Lenker verhakt - Krankenhaus

Möhnesee (ots)

Die verhakten Fahrradlenker wurden am Montag (14. Juni), gegen 18.45 Uhr, einem 65-jährigen Radfahrer vom Möhnesee und einer 24-jährigen Radfahrerin vom Möhnesee auf der Seestraße in Körbecke zum Verhängnis. Im Begegnungsverkehr auf dem Radweg verhakten sich ihre beiden Fahrradlenker, wodurch sie zu Fall kamen. Hierdurch verletzte der 65-Jährige schwer und die 24-Jährige leicht. Der Möhneseer wurde daraufhin mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

