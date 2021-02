Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl von Elektrogeräten und Baumaschinen +++

Oldenburg (ots)

Aus einer zur Zeit unbewohnten Wohnung am Prinzessinweg entwendeten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende eine große Anzahl an Baumaschinen und Werkzeugen und richteten dabei einen Schaden ín Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Die Täter hatten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, 9.30 Uhr, ein Fenster zur Erdschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus aufgehebelt. In der Wohnung, die sich derzeit im Umbau befindet, waren hochwertige Baumaschinen der Marken Bosch, Metabo und Makita deponiert. Sämtliche Geräte wurden entwendet; die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (207816)

