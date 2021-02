Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Hungriger Einbrecher steigt in Bürogebäude ein +++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Wochenende in ein mehrstöckiges Bürogebäude an der Amalienstraße eingestiegen und hat dort sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Täter hatte in der Zeit zwischen Samstag, 23.45 Uhr, und Sonntagmittag zunächst eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss eingeschlagen und war dann ins Haus geklettert. Während der Täter die Büroräume nach Wertsachen durchsuchte, plagte ihn offenbar der Hunger: In einer Betriebsküche bereitete sich der Unbekannte eine Fertigmahlzeit zum Aufwärmen vor und vergriff sich an den dort gelagerten Getränken. Zu einem Verzehr des Reisgerichts kam es jedoch nicht mehr; der Täter flüchtete mit einem Laptop als Beute in unbekannte Richtung. (205645)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (Tatzeit zwischen 1.30 und 2 Uhr) kam es auf einem Parkplatz an der Frankenstraße zum Diebstahl eines Katalysators. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten Unbekannte einen älteren Opel Astra Caravan (Kombi) zunächst mit einem Wagenheber aufgebockt und dann den Katalysator unter dem Fahrzeug entwendet. Die beiden Täter sind während der Tat möglicherweise von einem Zeugen beobachtet worden. Nach dessen Aussage soll es sich bei dem ersten Täter um einen etwa 30-jährigen Mann mit kurzen, dunklen Haaren und grauem Pullover gehandelt haben. Der zweite Unbekannte wurde als sehr schlank, mit "langezogenem, eingefallenem Gesicht" beschieben. Er habe blonde Haare gehabt und sei mit Kapuzenpulli und dunkler Steppjacke bekleidet gewesen. Beide Männer sollen sich in deutscher Sprache mit Akzent unterhalten haben. (205398)

Bei den Ermittlungen zu diesen Straftaten sucht die Polizei noch weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

