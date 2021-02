Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Bäckerei++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Bäckerei++ In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Oldenburg, Friedensplatz, in eine Bäckerei eingebrochen. Der oder die Täter brachen ein Seitenfenster auf und hebelten in der Bäckerei ein Wertgelass auf, aus welchem ein geringer Geldbetrag entwendet wurde.

