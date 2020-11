Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zeugin verscheucht Automatenaufbrecher - Kripo bittet um Hinweise

ViersenViersen (ots)

In der Nacht zu Dienstag hörte eine Anwohnerin nahe der Bleichstraße gegen 00.30 Uhr laute Geräusche auf der Straße. Als sie nachschaute, sah sie drei junge Männer, die gerade an einem Zigarettenautomaten hebelten. Vom Balkon ihrer Wohnung sprach sie das Trio an, die daraufhin über Gereonstraße in Richtung Josefsring das Weite suchten. Die Frau informierte die Polizei, die Suche nach den Tätern blieb ergebnislos. Eine der Täter war etwa 17 Jahre alt und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug blaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise auf das Trio bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1018)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell