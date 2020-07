Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Anfahrung der Straßenbrücke Longuich

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.07.2020 kam es gegen 02:30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrgastkabinenschiff und der Straßenbrücke Longuich bei Mosel-Kilometer 176. Dabei entstand Sachschaden am Fahrgastkabinenschiff und an der Beschilderung der Straßenbrücke. Die Brücke selbst wurde hierbei nicht beschädigt.

Der Schiffsführer hat offenbar den Flussverlauf falsch eingeschätzt und ist mit dem Schiff zu weit nach Steuerbord verfallen.

Das Schiff war zum Unfallzeitpunkt mit 180 Fahrgästen belegt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

WSP-Station Trier

Telefon: 06519-38190



oder



Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Abteilung Wasserschutzpolizei-Pressestelle

Telefon: 06131-65 8042

E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell