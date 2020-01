Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer auf der L 213 zwischen Prohn und Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots)

Am 26.01.2020 um 10:05 Uhr befuhr eine 27-jährige Kraftfahrerin die L 213 aus Prohn kommend in Richtung Stralsund. Als sie die Einmündung der Ahornallee passierte, kam aus Richtung Klein Kedingshagen ein Radfahrer, der auf den gegenüberliegenden Radweg wechseln wollte. Der 81-jährige Stralsunder hatte offensichtlich das Stopp-Schild nicht beachtet und kollidierte in der Folge mit dem auf der Vorfahrtsstraße fahrenden PKW. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde durch einem RTW und Notarzt zur stationären Behandlung ins Klinikum am Sund gebracht. Sein Fahrrad wurde nicht unerheblich beschädigt. Die aus Stralsund stammende PKW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Auftrag PHK D. Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

