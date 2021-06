Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Zwei Leichtverletzte

Lippstadt (ots)

Am Montag (14. Juni), gegen 14 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Lippstädter mit seinem Auto die Eickelbornstraße in Richtung Benninghausen. Als er an einem Fußgängerüberweg in Höhe der Rosenstraße verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies ein 18-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen zu spät und fuhr ihm auf. Durch den Aufprall wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Sie wurden mit zwei Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell