Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht weißen Renault nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Lippstadt (ots)

Ein flüchtiger weißer Renault Transporter und ein leicht verletzter Radfahrer ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Montag (14. Juni), gegen 6.30 Uhr, auf dem Espenweg/Nußbaumallee. Ein 27-jähriger Lippstädter befuhr zuvor den Espenweg in Richtung Nußbaumallee, um dort nach links über die Nußbaumallee die Fahrt weiter in Richtung Stirper Straße fortzusetzen. Als der Radfahrer an der Einmündung Espenweg/Nußbaumallee stand, überholte ihn ein weißer Renault Transporter und bog vor ihm nach rechts in die Nußbaumallee ab. Hierbei touchierte er den 27-Jährigen, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Anstatt sich um den Lippstädter zu kümmern, setzte der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Renault Transporters einfach die Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallflucht geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell