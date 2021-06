Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf/Offenburg: Autobahnpolizei kommt Wohnwagendiebstahl in Bonndorf auf die Spur - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Die Kontrolle eines Wohnwagengespanns am Montag, 21.06.2021, auf der A 5 bei Offenburg hat zur Entdeckung eines Wohnwagendiebstahls in Bonndorf geführt. Eine Streife der dortigen Autobahnpolizei kontrollierte gegen 12:10 Uhr einen Van samt Wohnanhänger mit französischen Überführungskennzeichen. Da vom Wohnwagen keinerlei Dokumente vorhanden waren, wurde die Fahrgestellnummer überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Wohnwagen noch in Deutschland zugelassen war. Bei der genaueren Betrachtung des Wohnwagens wurden Hebelspuren an der Türe erkannt. Zwei Männer im Alter von 28 und 37 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Wohnwagen trotz befestigter Parkkralle in Bonndorf-Wellendingen gestohlen, die Tat aber bislang nicht bemerkt worden war. Der Wohnwagen wurde sichergestellt. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen und Beschlagnahme verschiedener Beweismittel kamen die beiden Männer auf freien Fuß. Der Polizeiposten Bonndorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

