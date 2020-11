Polizei Mettmann

POL-ME: Schüsse aus fahrenden Auto - Velbert - 2011001

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 01.11.2020 gegen 00:30 Uhr wurde der Polizei-Leitstelle Mettmann im Bereich der Eintrachtstraße in Velbert ein schwarzen VW Touran gemeldet, aus dem heraus geschossen wird. Bereits in den vergangenen Nächten gab es derartige Meldungen aus dem Velberter Stadtgebiet. Der Melder, ein 41 jähriger Velberter Anwohner verfolgte den Touran und konnte so die eingesetzten Streifenwagen an das Fahrzeug heranführen. An der Hefeler Straße wurde der Wagen angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten in dem VW Schreckschusswaffen aufgefunden werden, für die die beiden Fahrzeuginsassen, zwei 21 jährige Velberter, nicht den erforderlichen kleinen Waffenschein vorweisen konnten. Die Waffen und das Fahrzeug wurden sichergestellt und die beiden Männer nach kriminalpolizeilicher Vernehmung wieder entlassen. Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell