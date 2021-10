Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert eine Verletzte

Kaarst (ots)

Am Dienstag (19.10.), gegen 16:05 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Meerbuscher mit seinem Landrover die Büdericher Straße in Fahrtrichtung Osterather Straße. Dort beabsichtigte er, nach links auf die Osterather Straße in Richtung Kaarst abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen von links kommenden BMW Mini einer 57-Jährigen, sodass beide Fahrzeuge kollidierten.

Die 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Die weiteren Ermittlungen hat das VK Kaarst übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell