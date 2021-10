Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Tageswohnungseinbruch - Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet kostenlose Beratungen zum Thema "Einbruchschutz" an

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Dienstag (19.10.) kam es an der Oberstraße zu einem versuchten Einbruch. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 15 Uhr verschafften sich Täter unbefugten Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und gingen die Wohnungstür gewaltsam an. Entsprechende Hebelmarken zeugten von ihrem kriminellen Tun. Möglicherweise fühlten sich die ungebetenen Gäste gestört und flüchteten unbemerkt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Das Fachkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum oben genannten Tatzeitraum in dem Bereich der Oberstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Schützen Sie sich und machen Sie, gemeinsam mit der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, Einbrechern das Leben schwer. Nutzen Sie das exklusive Angebot der Kreispolizeibehörde und informieren Sie sich zum Thema "Einbruchschutz". Bürgerinnen und Bürger erhalten von den Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz eine herstellerneutrale und individuelle Beratung, wie sie ihr Zuhause sichern können. Am 10. November, um 18 Uhr, starten wieder die Vorträge in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178, Neuss, statt. Diese dauern etwa 90 Minuten. Anmeldung erforderlich! Weitere Informationen zu den Terminen finden Sie auch auf der Internetseite Ihrer Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell