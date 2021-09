Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Anhänger und Wodka gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Dienstag (14. September), gegen 19.30 Uhr / 19.40 Uhr, fuhr ein blauer Opel Astra auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Clevischen Straße. Der Beifahrer stieg aus dem Wagen und entwendete aus dem Supermarkt zwei hochwertige Flaschen Wodka. Während dessen besteht der Verdacht, dass der Fahrer des Wagens in der Zwischenzeit einen dort abgestellten einachsigen Pkw-Anhänger mit grauem Unterbau/Plane (SO-YR193) von dem Gelände entwendet. Anschließend stieg der Beifahrer wieder in den Wagen und beide Tatverdächtige entfernten sich vom Gelände. Der Beifahrer wird beschrieben:

- 40 Jahr bis 60 Jahre alt - Graues, schütteres Haar - Nach Zeugenangaben könnte er augenscheinlich aus dem europäischen/osteuropäischen Raum stammen. - Zur Tatzeit trug er eine schwarze Brille, ein hellblaues "S.Oliver" T-Shirt, eine dreiviertellange Jeans-Hose und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den Diebstählen, dem Verbleib des Anhängers oder zur Identifizierung der Tatverdächtigen machen können, sich mit der Kriminalpolizei in Soest in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell