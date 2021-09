Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Fahrer streift geparktes Auto und flüchtet: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Hasenhecke: Einen Schaden von rund 3.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zu Beginn der Woche an einem geparkten Pkw in der Straße "Auf der Hasenhecke" in Kassel an. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher jedoch von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, stand der beschädigte graue Opel Meriva im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 13:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, in der Straße "Auf der Hasenhecke" in Höhe der Hausnummer 38 abgestellt. Der Verursacher war nach derzeitigem Ermittlungsstand vom Grenzweg in Richtung Triftweg gefahren und hatte den geparkten Opel aus noch unbekannten Gründen touchiert. An dem Meriva war die linke Fahrzeugseite fast auf gesamter Länge verkratzt und leicht eingedrückt worden. Wohin der Verursacher anschließend flüchtete und wann sich der Unfall genau ereignete, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall oder auf dessen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell