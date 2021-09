Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Täter von Raubüberfall auf Wettbüro in Kassel stellt sich der Polizei

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen vom Samstag, 28. August 2021, 21:47 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5005497.)

Kassel: Am Samstag, den 28. August 2021, überfiel ein zunächst unbekannter Täter gegen 20:30 Uhr ein Wettbüro in der Kurfürstenstraße in der Kasseler Innenstadt. Unter Vorhalt eines Messers hatte der Räuber Bargeld erbeutet und war geflüchtet. Der mutmaßliche Täter hat sich nun der Polizei "gestellt". Der 22-Jährige aus Frankfurt am Main meldete sich am Montagvormittag telefonisch aus einem psychiatrischen Krankenhaus bei der Frankfurter Polizei und gab an, den besagten Raubüberfall in Kassel begangen zu haben. Bei seiner noch am selben Tag durchgeführten Vernehmung gestand er die Tat gegenüber Kriminalbeamten der Frankfurter Kripo und machte zudem detaillierte Angaben zur Tatausführung. Der suchtkranke 22-Jährige befindet sich aktuell weiterhin in der geschlossenen Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses. Die Ermittlungen wegen des Raubüberfalls dauern an und werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

