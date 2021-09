Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Auto-Aufbruch: Tatverdächtiger bei Fahndung nach Hinweis von Anwohnerin festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Einer Streife des Polizeireviers Mitte ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Südstadt die Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Einbruch in ein geparktes Auto gelungen. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte der Polizei zuvor den entscheidenden Hinweis gegeben, da sie gegen 1 Uhr einen Mann beobachtete, der sich in der Rubensstraße an geparkten Autos zu schaffen machte. Sie alarmierte daraufhin die Polizei und gab eine detaillierte Beschreibung des Mannes ab. Eine Streife des Reviers Mitte stellte in der Straße bei ihrem Eintreffen einen Mercedes mit eingeschlagener Seitenscheibe fest. Das Fahrzeug war augenscheinlich durchsucht, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet worden. Einer anderen Streife des Innenstadtreviers gelang bei der Fahndung wenige Minuten später die Festnahme des derzeit in Kassel wohnenden 30 Jahre alten Tatverdächtigen, auf den die von der Zeugin abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, brachten ihn die Beamten zur Ausnüchterung in das Polizeipräsidium. Er muss sich nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

