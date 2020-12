Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei überführt Diebe mittels Videoüberwachung

BielefeldBielefeld (ots)

Gleich zwei Tatverdächtige haben Beamte des Bundespolizeireviers Bielefeld mittels der Videoüberwachung am Hauptbahnhof Bielefeld identifiziert.

Am Samstagmorgen (26.Dezember) beobachtete ein Polizeibeamter einen polizeibekannten 19-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen aus Herford auf den Überwachungskameras des Hauptbahnhofes Bielefeld. Er setzte sich in der Haupthalle neben einer offensichtlich schlafenden Frau. Die 27-jährige Frau bemerkte die Anwesenheit und wurde durch den jungen Mann in ein Gespräch verwickelt. Dabei tastete er ihre Jacke ab und griff in die linke Tasche. Daraufhin begab sich eine Streife der Bundespolizei zum Ort des Geschehens und hinderten den jungen Mann an der Fortsetzung des Diebstahlversuchs bei der bis dato ahnungslosen Frau.

Auch einen Tag später (27.Dezember) führten die Bilder aus den Überwachungskameras zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Eine 27-jährige Reisenden erschien auf der Wache des Bundespolizeireviers Bielefeld und zeigte den Diebstahl ihres Rucksackes an. Parallel zur Anzeigenaufnahme werteten die Bundespolizisten die Überwachungsvideos aus und entdeckten hierbei, dass die Tat aufgezeichnet wurde. Mit der Personenbeschreibung aus den Überwachungsvideos ausgestattet, stellten die Einsatzkräfte einen 37-jährigen Deutschen aus Höxter mit dem Rucksack unmittelbar in Bahnhofsnähe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Rucksack an die glückliche Eigentümerin zurückgegeben. Sowohl gegen den 19-jährigen Marokkaner als auch gegen den 37-jährigen Deutschen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

