Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gestohlenes Tablet führt Polizei nach Auto-Aufbruch zu Diebesgut in Wohnung: Drei Tatverdächtige festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Helleböhn: Am gestrigen Montagabend rief ein 36-Jähriger aus Norddeutschland die Polizei gegen 22:45 Uhr in die Meißnerstaße, da Unbekannte aus seinem dort abgestellten Auto einen Rucksack mitsamt Inhalt gestohlen hatten. Die Täter waren offenbar über das Beifahrerfenster, das einen Spalt weit aufstand, in den Wagen eingebrochen. Da sich in dem Rucksack neben verschiedenen anderen Gegenständen auch ein Tablet befand, konnte der Bestohlene dieses anschließend in einer angrenzenden Straße orten. Dort nahmen die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West vor einem Mehrfamilienhaus drei Tatverdächtige aus Kassel im Alter von 26, 28 und 31 Jahren fest, die aus der betreffenden Wohnung, in der das Tablet geortet werden konnte, kamen. Einem vierten Mann war laut einem Augenzeugen unmittelbar vor Eintreffen der Polizei offenbar die Flucht gelungen. In der Wohnung fanden die Beamten zwar letzten Endes nicht mehr das gestohlene Tablet, das offenbar von den vier Verdächtigen beim Verlassen mitgenommen worden war, aber den Rucksack des 36-Jährigen. Darüber hinaus stellten die Streifen dort weitere Gegenstände sicher, die aus anderen Auto-Aufbrüchen der letzten Tage stammen könnten. Die Ermittlungen und Zuordnung zu möglichen Taten dauern derzeit noch.

Die drei Festgenommenen brachten die Beamten für die erforderlichen Maßnahmen zur Dienststelle. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell