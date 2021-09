Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme nach Einbruchsversuch in Vellmarer Baustoffhandel

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Eine schnelle Festnahme nach einem Einbruchsversuch in einen Vellmarer Baustoffhandel gelang der Polizei dank eines Sicherheitsdienstes in der Nacht zum heutigen Dienstag. Ein Täter war gegen 3 Uhr in das Geschäft in der Straße Lange Wender eingebrochen, indem er die Glasschiebetür gewaltsam aufbrach. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Als er sich im Vorraum an der zweiten Schiebetür zu schaffen machte, löste er jedoch den Alarm aus und ergriff die Flucht. Der nur wenige Augenblicke danach eintreffende Sicherheitsdienst hatte den flüchtenden Täter noch zu Gesicht bekommen und die Verfolgung aufgenommen. Einem Mitarbeiter gelang es schließlich, den 16 Jahre alten Tatverdächtigen an der Ecke Hamburger Straße / Zum Feldlager zu stellen und festzuhalten. Die hinzukommende Zivilstreife des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kasseler Kripo nahm den Jugendlichen dort in Empfang. Der 16-Jährige aus Marokko hat derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Da er jedoch bereits von einer Jugendhilfseinrichtung in Frankfurt am Main gesucht wird, brachten ihn die Beamten zunächst in das Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern derzeit an und werden beim Haus des Jugendrechts (K 36) der Kasseler Kripo geführt.

