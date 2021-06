Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrerin gestürzt

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagnachmittag stürzte eine 21-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Hönningen in der Rudolf-Buse-Straße. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg verkeilte sich ein Rad am Bordstein, wodurch die Frau zu Fall kam. Die Frau wurde bei dem Sturz verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

