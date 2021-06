Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden- Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Daaden (ots)

Am 15.06.2021, gegen 17:20 Uhr befuhren eine 44-jährige Pkw-Fahrerin und ein 51-jähriger Motorradfahrer die Betzdorfer Straße in Daaden. Im Verlauf der Strecke musste die 44-Jährige ihren Pkw verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Kradfahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

