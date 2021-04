Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal/Zeutern - Pkw gestohlen und in Unfall verwickelt - Polizeirevier Bruchsal bittet um Zeugenhinweise

Bruchsal/Zeutern (ots)

Nach der Diebstahlsanzeige eines älteren Mercedes der E-Klasse, der offenbar am Montag zu unbestimmter Zeit nach 18.30 Uhr in der Straße "Belvedere" in Bruchsal entwendet wurde und später in einen Unfall verwickelt war, bittet das Polizeirevier Bruchsal um Zeugenmeldungen.

Wie sich herausstellte, verursachte der noch unbekannte Fahrzeugführer und mögliche Dieb gegen 23.15 Uhr zwischen Ubstadt und Zeutern einen Verkehrsunfall. Der Pkw kam alleinbeteiligt an der Böschung der Gegenfahrspur zu stehen, wobei ein Totalschaden im Schätzwert von etwa 2.000 Euro zu verzeichnen war. An dem Auto fehlten die Kennzeichen.

Möglicherweise gibt es neben Diebstahls- auch Unfallzeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

