Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Wegen missachteter Vorfahrt in die Luft geschossen

Duisburg (ots)

Zwei Männer haben sich am Montagnachmittag (19. Oktober, 15:30 Uhr) auf dem Parkplatz am Straßenverkehrsamt an der Ludwig-Krohne-Straße gestritten. Im Verlauf der Auseinandersetzung holte ein 31-jähriger Duisburger seine Schreckschusspistole aus dem Auto und schoss damit mehrfach in die Luft. Seinem Kontrahenten (37) und dem Sicherheitsdienst des Straßenverkehrsamts gelang es, den Mann festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es bei dem Streit der beiden Männer um ein Verkehrsdelikt (missachtete Vorfahrt) gegangen sein. Die Beamten stellten die Waffe sicher, schrieben eine Anzeige und einen Bericht ans Straßenverkehrsamt. Der 31-Jährige muss sich jetzt unter anderem mit einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen.

