POL-PDNR: Wissen - Kennzeichendiebstahl

57537 Wissen-Schönstein, Katzenthaler Str. und Auf den Hüllen (ots)

In der Zeit von Di., 15.06.2021, 15:30 bzw. 20:00 Uhr und Mi., 16.06.2021, 05:50 bzw. 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das jeweils hintere Kennzeichen an einem in der Katzenthaler Str. geparkten Pkw VW Passat und einem in der Straße Auf den Hüllen geparkten Pkw Citroen C4. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

