Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen (ots)

Am Montagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beim Ausparken einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Verursacher um einen älteren Fahrer mit einem SUV handeln. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

