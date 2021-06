Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am Montagabend beschädigte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Honnef beim Rangieren ein geparktes Motorrad im Backesweg in Unkel. Er überzeugte sich, dass kein Schaden an dem Krad vorhanden war, hinterließ seinen Namen und Telefonnummer und entfernte sich von der Unfallstelle. Als der Eigentümer des Motorrades dieses bei seiner Rückkehr überprüfte, stellte er Schäden am Lack fest. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass ein Zettel mit Namen und Erreichbarkeit am unfallbeteiligten Fahrzeug nicht zur Straffreiheit der Unfallflucht führt. Im Falle, dass der Fahrzeugnutzer vor Ort nicht erreicht werden kann, ist zwingend die nächste Polizeidienststelle zu informieren, und auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

