Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Katzwinkel, K 72 / K 69 (ots)

Am Mo., 14.06.2021, gegen 13:41 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Renault Clio die K69 aus Richtung Wolfswinkel kommend in Richtung Mühlenthal. Er beabsichtigte nach links auf die K72 in Richtung Katzwinkel einzubiegen. Im Einmündungsbereich übersah er den von rechts, aus Richtung Mühlenthal kommenden vorfahrtberechtigten Pkw Toyota Yaris einer 66-jährigen Fahrzeugführerin, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. An beiden Pkw entstand mittlerer Sachschaden.

