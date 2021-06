Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Taschendiebstahl

Unkel (ots)

Am Montagmittag Täter entwendete Täter einer 38-jährigen Frau in einem Supermarkt in Unkel die Geldbörse. Die Frau hatte ihre Tasche während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt. Beim Bezahlen bemerkte sie den Verlust. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

