Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Nassau (ots)

Am Nachmittag des 04.05.2021 kam es gegen 16:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Fahrbahnteiler der B260 im Bereich Ortsausgang Nassau in Fahrtrichtung Singhofen. Das flüchtige Fahrzeug, ein weißer Lada, konnte aufgrund weiterer Hinweise, insbesondere hinsichtlich unsicherer Fahrweise, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Diez einer Verkehrskontrolle zugeführt werden. Der Fahrer stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss, weshalb diesem im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafanzeigen werden durch die beteiligten Dienststellen gefertigt. Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise sowie möglicher Gefährdungen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems (02603-9700) oder der Polizeiinspektion Diez (06432-6010) zu melden.

