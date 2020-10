Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Arztpraxis (02/2310)

Speyer (ots)

23.10.2020

Zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Ludwigstraße kam es in den frühen Morgenstunden des Freitags. Der/die Täter gelangte/n durch Aufhebeln eines Fensters in die Praxisräumlichkeiten und durchwühle/n im Empfangsbereich mehrere Schubladen. Ob hierbei Etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht fest. An dem aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 400EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Ludwigstraße aufgefallen sind, welche mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell