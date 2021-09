Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Woldemei

Lippstadt (ots)

Beschädigungen an einem schwarzen Seat Leon und circa 2.000 Euro Sachschaden zeugen von einer Unfallflucht am Mittwoch (15. September), zwischen 11.50 Uhr und 14.15 Uhr, in einem Parkhaus in der Straße "Woldemei". Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell