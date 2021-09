Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht an der Unnaer Straße

Werl (ots)

1.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (15. September) in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr an einer Parkbucht an der Unnaer Straße. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bzw. eine andere Verkehrsteilnehmerin touchierten dort einen grauen Opel Zafira und entfernten sich vom Unfallort, ohne den Eigentümer oder die Polizei darüber zu informieren. Die Polizei stellte am beschädigten Opel noch weißen Farbaufrieb fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder einem Wagen mit frischen Beschädigungen an einer weißen Stelle, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

