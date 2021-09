Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Blutprobe

Soest (ots)

Mit der stationären Aufnahme in ein Krankenhaus und einer Blutprobe endete am Mittwoch (15. September), gegen 18 Uhr, die Fahrt für einen 59-jährigen Pedelec-Fahrer aus Soest. Der Mann befuhr zuvor mit seinem Gefährt die Ulricher Straße und stürzte auf regennasser Fahrbahn beim Abbiegen in die Pollhofstraße ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Der durch den Sturz schwer verletzte Pedelec-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 0,54 Promille und der Entnahme einer Blutprobe. (reh)

