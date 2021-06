Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen - Betrunken in den Gartenzaun

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.55 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Rinteln mit seinem Pkw die Straße Helle aus Richtung Barntrup kommend in Richtung Ortsmitte Alverdissen. Auf nasser Fahrbahn geriet der Pkw ins Rutschen und krachte in den Zaun eines Grundstückes. Der Pkw hatte sich auf den Zaunpfählen derartig festgefahren, dass er nicht mehr aus eigenen Kraft die Unfallstelle verlassen konnte und abgeschleppt werden musste. Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme dann schnell die Ursache für den Unfall fest: Der 23-Jährige war stark alkoholisiert gefahren und hatte offenbar aus diesem Grund die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und auf seinen Führerschein wird er zunächst verzichten müssen.

