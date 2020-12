Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Defektes Rücklicht, ... Führerschein weg

IserlohnIserlohn (ots)

Es lag eigentlich nur an dem defekten Rücklicht, weshalb eine Polizeistreife am Dienstag gegen 19.45 Uhr einen Pkw auf dem Schapker Weg kontrollierte. Mit einem überraschend abrupten Bremsmanöver hielt der Fahrer. Der 23-Jährige zitterte am ganzen Körper und zeigte auch sonst die üblichen Folgen von Drogenkonsum. Deshalb musste er mitkommen zur Wache, um sich Blutproben abnehmen zu lassen. Bei der Durchsuchung seines Wagens fand die Polizei eine nicht geringe Menge Marihuana. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen der BTM-Fahrt und des Besitzes illegaler Drogen und stellte den Führerschein sicher.

