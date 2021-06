Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Kind bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Felix-Fechenbach-Straße/Am Plaßgraben ereignet hatte, wurde ein 13-jähriger Junge leicht verletzt. Gegen 20 Uhr befuhr er mit einem E-Scooter den Gehweg der Felix-Fechenbach-Straße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte der 35-jährige Fahrer eines Seats aus der Straße Am Plaßgraben auf die Felix-Fechenbach-Straße einzubiegen. Beim Überqueren des Gehweges übersah er den Jungen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter kam. Der Sachschaden blieb gering.

