Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Heppen - Äste heruntergerissen - zwei Verletzte

Bad Sassendorf (ots)

Am Mittwoch (15. September), um 19.45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Welveraner mit einem Trecker und einem Silageanhänger die Hepper Straße in Richtung Heppen. Circa 200 Meter vor dem Ortsausgangsschild blieb er mit seinem Anhänger an einer Baumkrone hängen, wodurch Teile des Baumes hinter ihm auf die Straße fielen. Eine 17-jährige Bad Sassendorferin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Mofa-Roller und ihrer ebenfalls 17-jährigen Sozia aus Bad Sassendorf hinter dem Trecker her. Sie wurden von dem herunterfallenden Astwerk getroffen und fielen zu Boden. Hierdurch erlitten die 17-Jährigen leichte Verletzungen. Es entstand geringer Sachschaden. (reh)

