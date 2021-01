Polizei Hagen

POL-HA: Mann parkt Ex-Frau auf Parkplatz des Polizeipräsidiums zu

HagenHagen (ots)

Nachdem ein 29-Jähriger mit seiner Ex-Frau in einen Streit geraten war, parkte er sie im weiteren Verlauf vor dem Polizeipräsidium zu. Der Hagener hatte am Montagnachmittag in Boele eine Auseinandersetzung mit ihr, bei der er sie beleidigte und bespuckte. Als sie mit dem Auto davonfahren wollte, verfolgte er sie. Auf dem Parkplatz vor dem Polizeipräsidium Hoheleye stellte er sein Fahrzeug schließlich so hin, dass die Frau über die Beifahrerseite aussteigen musste. Gegen den Mann besteht aktuell ein Annäherungsverbot. Die Beamten führten eine Gefährderansprache mit ihm durch. Zudem wurde er angezeigt. (ra)

