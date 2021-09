Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruch in der Boschstraße

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (15. September), zwischen 15.00 Uhr und 20.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Boschstraße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen öffneten sie gewaltsam eine Balkontür. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnung und verließen sie wieder auf dem gleichen Weg. Hinweise zum möglichen Diebesgut lagen bei Anzeigenerstattung noch nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

