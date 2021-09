Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfallflucht an der Bahnhofstraße

Werl (ots)

Ein Autofahrer parkte am Mittwoch (15. September), zwischen 06.00 Uhr und 15.45 Uhr, seinen schwarzen VW Golf, auf einem Parkplatz am Bahnhof ab. Bei seiner Rückkehr stellte er Lackkratzer und weißen Farbaufrieb ein seinem Auto fest. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatten sich jedoch nicht bei ihm oder der Polizei gemeldet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder auch zu frischen Schäden an einem Fahrzeug mit weißen Autoteilen geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

