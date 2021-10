Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß beim Abbiegen - Zwei leicht Verletzte

Jüchen (ots)

Am Mittwoch (20.10.), gegen 7:15 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Polo aus Richtung Bedburdyck kommend die Kreisstraße 25 und beabsichtigte, nach links auf die Kreisstraße 10 in Richtung Noithausen abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mazda eines 58-Jährigen, der geradeaus in Richtung Bedburdyck unterwegs war.

Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden.

Zur Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell