Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Anrufe durch falsche Polizeibeamte ++ Unfallflucht in Ahausen

Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Zeven. Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Bäckereistraße ein. Hierzu kletterten sie auf ein Baugerüst und öffneten gewaltsam eine Balkontür im Obergeschoss des Hauses. Auch ein auf dem Hof geparktes Fahrzeug wurde durch die Täter mit einem im Haus aufgefundenen Schlüssel geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Hemslingen/Visselhövede. Wieder einmal wurden zwei Seniorinnen durch falsche Polizeibeamte angerufen. Gegen 11.45 Uhr am Donnerstag klingelte das Telefon bei einer Dame aus Hemslingen. Als sich am anderen Ende die Polizei meldete, gab sie den Hörer an ihren Sohn weiter. Danach war das Telefonat schnell beendet. Eine 84-jährige Visselhövederin wurde ebenfalls in der Mittagszeit durch einen angeblichen Beamten der Rotenburger Kripo angerufen. Als dieser sie vor einem geplanten Überfall warnen wollte, beendete die Frau schnell das Gespräch.

Unfallflucht in Ahausen

Am Mittwoch Abend, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr geriet ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Vogtei mit seinem Fahrzeug in den unbefestigten Seitenraum. Dadurch wird die Pflasterung, eine Buchsbaumhecke und ein Zaunpfosten einer 58-jährigen Ahauserin beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Hellweger Straße fort. Die Polizei Sottrum bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 04264/836460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell