Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden: Festnahme nach versuchtem Tankstelleneinbruch in Vechta - Rotenburger Polizei ermittelt ++

Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden:

Festnahme nach versuchtem Tankstelleneinbruch in Vechta - Rotenburger Polizei ermittelt

Rotenburg/Vechta. Nach einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in Vechta ermittelt die Rotenburger Polizei derzeit gegen vier festgenommene Täter. Die jungen Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren stehen im Verdacht in diesem Jahr mehrere Einbrüche in Tankstellen und Verbrauchermärkte im norddeutschen Raum, so auch im Landkreis Rotenburg, begangen zu haben. In der Nacht zum Mittwoch versuchten sie in eine Tankstelle an der Oldenburger Straße in Vechta einzudringen. Sie ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in einem schwarzen VW Golf in Richtung der nächstgelegenen Anschlussstelle der A1 bei Ahlhorn. Einer Streifenbesatzung der Polizei aus Vechta gelang es das Fahrzeug zu stoppen. Bei ersten Ermittlungen konnte eine Verbindung zum Einbruchsversuch in Vechta und zu weiteren Taten hergestellt werden. Alle Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Mit einem Durchsuchungsbeschluss stellten die Beamten in ihren Wohnungen Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen der Rotenburger Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell