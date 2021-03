Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (373) Versammlung vor dem Justizpalast

Nürnberg (ots)

Am heutigen Donnerstag (18.03.2021) fand vor dem Justizgebäude in Nürnberg eine Eilversammlung statt. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

Vor dem Justizgebäude in der Fürther Straße wurde kurzfristig eine Kundgebung für den heutigen Donnerstag bei der Stadt Nürnberg angezeigt. In der Spitze versammelten sich schließlich in der Zeit von 12:00 bis 13:30 Uhr etwa 50 Personen auf dem gegenüberliegenden Gehweg des Justizpalastes.

Insgesamt verlief die Versammlung störungsfrei.

Zwei Teilnehmer hielten sich jedoch nicht an verfügte Auflagen. Sie erwartet nun eine Anzeige nach dem bayerischen Versammlungsgesetz.

